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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımın başına Şota Arveladze'yi getirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımın başına Şota Arveladze'yi getirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'yi takımın başına getirdi.

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İNGİLTERE Championship ekibi Hull City'de teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca belli oldu. İngiliz ekibi sosyal medya hesabından 48 yaşındaki Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştıran Şota, en son Özbekistan ekibi FC Pakhtakor Tashkent takımında görev almıştı. Üç yıllık görev süresi boyunca Arveladze, ikisi Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş kupa kazandı ve Asya Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı.

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