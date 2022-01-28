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İran'da Instagram fenomeni operasyonu: 17 tutuklama

İran'da Instagram fenomeni operasyonu: 17 tutuklama

İran'da sosyal medya için gizli kameralar ile şaka ve korku videoları çeken 17 Instagram fenomeni, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

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Tahran Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gizli kameralar ile şaka ve korku videoları çekip paylaşan 17 Instagram fenomeninin tutuklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, gizli kameralar ile görüntü alan sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları şakalar ile halkı rahatsız ettikleri ve dışarıdan görüntü almak için yetkili kurumlardan izin almadıkları belirtildi. Tutuklanan kullanıcıların çektikleri videolar arasında yoldan geçenlerin yüzüne rastgele pasta atmak, korkutmaya yönelik şakalar yapmak ve tehdit etmek yer alıyor.

Tahran, sosyal medyada düzenlemeye gidiyor
Tahran yönetimi, internet kullanımını millileştirme hedefiyle sosyal medya düzenlemesine hazırlanıyor. Sosyal medya ve internet kullanımını düzenlemeye yönelik tasarıda, milli internet ağının oluşturulması ve yabancı internet ağlarının kullanılmaması öngörülüyor. Tasarıya göre, İran parlamentosunun İran’da yerel bir temsilcisi olmayan yabancı teknoloji şirketleri tarafından işletilen web sitelerini ve platformları engelleme konusundaki yasal yetkisi güçlenecek. Twiter, Facebook ve YouTube gibi birçok sosyal medya platformunun yasak olduğu İran'da halkın çoğunluğu Instagram kullanıyor.

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