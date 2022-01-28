Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu sözlerinden geri adım attı! Ahmet Hakan 'geri adımların en güzeli' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası camide yaptığı 'dilini koparırız' açıklamasıyla Sezen Aksu'yu kastetmediğini açıkladı. Ahmet Hakan o açıklamayı, "Geri adımların en güzelidir bu" başlığıyla alkışladı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şarkısında Hz. Adem ile Havva'ya hakaret ettiği belirtilen şarkıcı Sezen Aksu tartışmasının en alevlendiği günlerde camide yaptığı konuşmada, "O dili kopartmak görevimizdir" demişti. Erdoğan daha sonra NTV canlı yayınında orada Sezen Aksu'yu kastetmediğini söyledi. Ahmet Hakan, geri adım olarak gördüğü bu açıklamayı "Geri adımların en güzelidir bu" başlıklı yazısıyla destekledi. İşte o yazı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”

Bunun adı geri adımsa...

Ne şahane bir geri adımdır bu!

Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...

Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!

Bunun adı pişmanlıksa...

Ne harika bir pişmanlıktır bu!

Bunun adı bir tür özürse...

Ne muhteşem bir özürdür bu!