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Muğla'da genç çift traktör kazasında hayatını kaybetti

Muğla'da genç çift traktör kazasında hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, şarampole devrilen traktörden savrulan Meliha Katı (34) ise olay yerinde eşi Ertuğrul Katı (35) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

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Korkunç kaza dün saat 18.00 sıralarında Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Ertuğrul Katı yönetimindeki 05 ER 456 traktör engebeli arazide kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ertuğrul Katı ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

3 çocukları bulunan çiftin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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