Kar yağışı fiyatları 2 katına çıkardı! 2 TL iken 5 TL oldu: Çok aşırı pahalılık var, maalesef alamıyoruz

Ülke genelindeki olumsuz hava şartları ve yollardaki olumsuz şartlar sebze taşınmasını olumsuz etkileyince Eskişehir’de yeşillik fiyatları kısa sürede neredeyse iki katına çıktı.

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Son günlerde tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuklar, birçok yönden hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yollarda meydana gelen buzlanma, tedarik zincirinin de aksamasına neden oldu. Marul, maydanoz, roka, tere gibi sebzelerin fiyatları neredeyse iki katına yükselerek cep yakınca vatandaşlar da bu durumdan yakındı.



Eskişehir’de pazar esnafı Sedat Özer, yeşilliğin diğer şehirlerden geldiğini belirterek fiyatlardaki bu yükselişin nedenini açıkladı. Yolların kapalı olmasının fiyatları direkt olarak etkilediğini aktaran Özer, “Eskişehir’deki olumsuz hava şartları yüzünden üretim olmadığı için sebzeler şu anda İstanbul, Antalya gibi şehirlerden geliyor. Yolların kapalı olması zaten direkt fiyatları etkiledi. Çaresi yok bu işin. Müşteriler tabii ki de tepki verecek, bu fiyatlara herkes tepki verir. Şampiyon roka. 2 TL iken 5 TL oldu. Bu piyasa 10-15 gün sonra normale döner. Şu anda mal sıkıntısından dolayı bu şekilde” dedi.







“Yollar buz tutmuş, arabalar gelemiyor”

Pazarda alışveriş yapan vatandaş Sevdiye Akyol, kışın bu tür sebzelerin pahalı olmasının normal olduğunu savunarak, “Şimdi bahar gibi olur mu? Pahalı olacak tabii. Şimdi de yemeyiverelim o kadar. Ne yapalım, pahalıysa yemeyeceğiz. Fiyatlar 4 TL ise 5’e çıktı. Bu kışta da bu kadar olacak tabii. İnsanlar bekliyor, yetiştirenler de öyle. Yollar buz tutmuş, arabalar gelemiyor. Yoldakiler de donmuştur. Onun için pahalı değil. Bu mevsimde bunu yiyeceksek pahalı demeyeceğiz” diye konuştu.







“Çok aşırı pahalılık var, maalesef alamıyoruz”

Fiyatların aşırı pahalı olduğunu kaydeden bir diğer vatandaş Nihat Çevik ise, birçok ürünü satın alamadıklarını ifade ederek, “Aşırı derecede pahalı, yanına varılacak gibi değil. Bu enflasyonun bu şekilde gitmesi daha kötü bizim için, ama yapılacak bir şey yok. Çok aşırı pahalılık var, maalesef alamıyoruz” sözlerini dile getirdi.