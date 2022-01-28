Kar erimeden geri geliyor! Orhan Şen tarih verdi Meteoroloji 21 ilde alarma geçti: İstanbul Ankara Eskişehir Van
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Çok sayıda il için sarı uyarı yapılan açıklamaya göre birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı megakente geri dönüyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih vererek uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
SARI ALARM: Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Şırnak, Siirt, Bitlis, Malatya, Sivas, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli için sarı uyarı yapıldı.
SARI : Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.