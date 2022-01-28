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Ekonomik güven endeksi yükselişte TÜİK açıkladı

Ekonomik güven endeksi yükselişte TÜİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi yüzde 2.7 artışla 100,8 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıişbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %6,2 oranında arttı; Aralık ayında 68,9 olan endeks, Ocak ayında 73,2 oldu.

Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

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