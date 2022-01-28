Şifrenizi hemen değiştirin! Yemeksepeti'nden sonra Dominos Pizza'ya siber saldırı şoku: Müşterilerini uyardı

Dominos Pizza siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, pizza devi 'kişisel verilere erişildiği iddiasıyla' tehdit edildi.

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Yemeksepeti.com’dan sonra bir hack şoku da Domino’s Pizza’da yaşandı. Domino’s Pizza’dan kullanıcılara gönderilen mailde şifrelerin değiştirilmesi uyarısı yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimize 9 Ocak 2022 tarihinde gelen bir e-posta ile müşterilerimize ait isim, soy isim, iletişim bilgileri, müşteri numarası bilgilerinin e-postayı gönderen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından edinildiği bildirilmiştir. Bu itibarla, her ne kadar e-postada yazılı durumun doğruluğunu tespit edilmemiş olsa da bazı müşterilerimizin yukarıda yazılan kişisel verilerinin muhtemel veri sızıntısına konu olduğu ve üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak erişildiği şüphesi oluşmuştur." denildi.



Açıklamanın devamında "Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz; finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir. Günümüzde artan siber saldırıların birçok kurum ve kuruluşu tehdit etmesi dikkate alınarak, şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde sizlere bu bildirimi yapma gereği duyuyoruz." ifadelerini kullanıldı.







Şifrenizi değiştirin

"Mevcut Domino’s şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz" denilen açıklamada "Aynı şifreyi başka internet siteleri için kullanıyor iseniz söz konusu internet sitelerinde de şifrenizi değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü bir karakter dizisinden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden veya bir internet sitesine yönlendiren yazışmalara karşı dikkatli olmanızı, bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz." denildi.



Suç duyurusunda bulunduk

Yasal işlemlerin başlatıldığını belirten şirket "Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğine büyük önem atfetmektedir. Bu çerçevede veri güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığımızı, kontrollerimizi gerçekleştirdiğimizi ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu bilgilerinize sunarız." sözlerini kullandı.