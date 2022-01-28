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Türkiye Uzay Ajansı'na Sebze Üretim mezunu atanınca tepki yağmıştı açıklama geldi

Türkiye Uzay Ajansı'na Sebze Üretim mezunu atanınca tepki yağmıştı açıklama geldi

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Sebze Üretim Tekniği ön lisans bölümünden mezun olan İlyas Haliloğlu'nun Türkiye Uzay Ajansı'na Başkan Müşaviri olarak atandığı haberleri, sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

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Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu İlyas Haliloğlu, Türkiye Uzay Ajansı'na Başkan Müşaviri olarak atandı. Tartışma yaratan bu atamanın ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir." denildi.

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Sebze Üretim Tekniği ön lisans bölümünden mezun olan İlyas Haliloğlu'nun Türkiye Uzay Ajansı'na Başkan Müşaviri olarak atanması sosyal medyada tepki topladı.

Başkan müşaviri olarak atandım
İlyas Haliloğlu, atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haliloğlu, Türkiye Uzay Ajansı'nın not kağıdına yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dost ve arkadaşlarım; Türkiye Uzay Ajansı Kurumu'na, Başkan Müşaviri olarak atandım. Dua ve desteklerinizi her zaman beklerim. Saygılarımla"

Bu atamanın ardından Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım imzalı bir açıklama paylaşıldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında yer alan İlyas Haliloğlu'nun TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine ilişkin haberlerde kasıtlı ifadelere yer verildiğine şahit oldum. TUA, uzay çalışmalarının yanında bir devlet kurumu olarak idari ve bürokratik işlerin de yürütüldüğü bir kurumdur. İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir. Ayrıca atama, haberlerde yansıtılmaya çalışıldığı gibi açıktan ve istisnai bir atama değil, kurumlar arası nakil yoluyla yapılan bir görevlendirmedir. İdari bir görev üzerinden kurumumuzu yıpratmaya çalışan art niyetli yayınları kamuoyunun takdirine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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