BIST 2.010
DOLAR 13,63
EURO 15,17
ALTIN 785,24
HABER /  DÜNYA

Çin BM'nin Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyarete izin verdi

Çin BM'nin Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyarete izin verdi

Çin basını, Pekin yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet’in 2022 yılı başlarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesine izin verdiğini duyurdu.

Abone ol

South China Morning Post gazetesi, 4-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra 2022 yılının ilk yarısında ziyaretin gerçekleşmesine izin verildiğini yazdı.

Gazete, izin konusunda kaynak belirtmezken, ziyaretin “soruşturma değil, dostane gezi” şeklinde gerçekleşeceğini aktardı.

Uluslararası insan hakları dernekleri, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik "sistematik insan hakları ihlallerinde" bulunduğu görüşünü dile getiriyor.

ABD yönetimi, Çin’i bu bölgede “soykırım suçu işlemekle” suçlarken, Petin yönetimi ise bu suçlamalara karşı çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hülya Koçyiğit Fatma Girik konuşması ne dedi AK Parti-CHP olayı patladı
Hülya Koçyiğit Fatma Girik konuşması ne dedi AK Parti-CHP olayı patladı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Türkiye Uzay Ajansı'na Sebze Üretim mezunu atanınca tepki yağmıştı açıklama geldi
Türkiye Uzay Ajansı'na Sebze Üretim mezunu atanınca tepki yağmıştı açıklama geldi
Şifrenizi hemen değiştirin! Yemeksepeti'nden sonra Dominos Pizza'ya siber saldırı şoku: Müşterilerini uyardı
Şifrenizi hemen değiştirin! Yemeksepeti'nden sonra Dominos Pizza'ya siber saldırı şoku: Müşterilerini uyardı
Ekonomik güven endeksi yükselişte TÜİK açıkladı
Ekonomik güven endeksi yükselişte TÜİK açıkladı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim neden öldürdü kaç yaşında öldü?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim neden öldürdü kaç yaşında öldü?
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Uruguay'dan kritik 3 puan
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Uruguay'dan kritik 3 puan
Isparta'da yorgunluk şikayetiyle gitti gerçeği öğrenince pişman oldu! Doktorlar şaştı kaldı: Vücudundan bakın ne çıktı
Isparta'da yorgunluk şikayetiyle gitti gerçeği öğrenince pişman oldu! Doktorlar şaştı kaldı: Vücudundan bakın ne çıktı
Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı kaç oldu?
Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı kaç oldu?
2022 bedelli askerlik yerleri belli oldu
2022 bedelli askerlik yerleri belli oldu