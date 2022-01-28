Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl öldü? Cem Küçük çarpıcı detayları yazdı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırının bilinmeyenlerini köşe yazısında paylaştı.

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Beşiktaş eski yöneticilerinden ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Yeşilköy'deki Cundalı Restaurant'ta vurularak öldürüldü. Mahmutyazıcıoğlu bacağına sıkılan 7 kurşunla hayatını kaybetti.

Kamuoyunun günlerdir konuştuğu korkunç olayın perde arkasını Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında aktardı.

Olayın sebebinin yasa dışı bahis değil alacak verecek meselesi olduğunu yazan Küçük, ayrıntıları böyle paylaştı:



"O 100 bin lirayı da bize vereceksin"

"Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çok yakın bir dostu var. Adı Rober Güler. Bakırköy’de Carousel’in karşısında ve Nişantaşı’nda saatçi dükkânı bulunuyor. Rober’in eniştesi Kapalıçarşı’dan 1 milyon liraya bir yer alıyor. 100 bin lira kârla satıyor. (Bu rakam ve küsüratın daha yüksek olabileceği söyleniyor.)

Satan kişinin arkadaşları S.Y. ve K.Y, Rober’in eniştesine, "O 100 bin lirayı da bize vereceksin" diyor.

Konu Mahmutyazıcıoğlu'na intikal ediyor

Rober olayı yakın dostu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na anlatıyor.

Şafak da iki isme, "Çarşamba gecesi Yeşilköy’deki Cundalı Restaurant'a gelin" diyor.

Bu arada restoranın üç ortağı var. Onlardan biri de Şafak Mahmutyazıcıoğlu. Yani misafirleri kendi mekânında ağırlıyor.

Çarşamba gecesi restauranta Şafak’la beraber Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ve eski yönetici Serkan Yazıcıoğlu da var.

Hepsi yemek yiyorlar.

Akşam 20.00'de Fikret Orman mekândan ayrılıyor. Serkan Yazıcıoğlu oturmaya devam ediyor.

Gece yarısı 00.00 sularında S.Y. ve K.Y. geliyor.

Üçüncü bir kişi daha var: S.D...

"Ben Alaattin Çakıcı’nın avukatıyım, yeğeniyim"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu alacak verecek meselesini soruyor. "Bu olay güzellikle kapatalım" diyor.

Oradakiler Şafak’a, "Sen kimsin? Bize 100 bin lira daha borçlu" diyorlar.

Şafak da, "Ben Alaattin Çakıcı’nın avukatıyım, yeğeniyim" deyince bağırış çağırış ve küfürleşme oluyor.

Kurşun ayaktaki damarına isabet edince kan kaybından ölüyor

Şafak’ın şoförü, "Ne oluyor burada?" deyince oradakiler silahlarına davranıyor. Önce şoförün ayağına bir kurşun sıkıyorlar. Sonra dönüp iki tane de Şafak’ın bacağına ateş ediyorlar. Şafak yere düşünce beş el daha ateş ediliyor. Kurşunlardan biri ayaktaki damarı yırtınca yoğun kan kaybından olay yerinde hayatını kaybediyor.

Olay yerinde ölmüş

Serkan Yazıcıoğlu ve diğer masalarda oturanların hepsi yere yatıyorlar. Saldırganlar hemen olay yerinden uzaklaşıyorlar. Ambulans 15-20 dakika sonra geliyor. Şafak hastaneye götürülüyor ama daha olay yerinde hayatını kaybediyor. Olay bu. Gizemli bir şey yok. Alacak verecek meselesi.

İki kişi gözaltına alındı. Dört kişi kayıp.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in eşiydi.

En son geçen hafta TGRT Haber ekranlarında konuğumuz olmuş, Beşiktaş'ı değerlendirmişti.."