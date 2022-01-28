Kadir Yasak kimdir aslen nereli Drej Ali'nin yeğeni kaç yaşında suçları

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeniköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ölümünün ardından 5 zanlıdan 2'si yakalandı. Polis ise Draj Ali lakaplı Ali Yasak'ın peşinde. Susurluk olayının baş kahramanlarında olan Drej Ali, Ali Yaasak ve Kadir Yasak kimdir?

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 5 kişiden 2'si tutuklanırken polis Drej Ali lakaplı Ali Yasak ve ve olayda silah kullanan Kadir Yasak'ı arıyor. Silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Yasak’ın yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Polis yaptığı çalışmada 2 kişiyi yakalarken Ali Yasak ve olayda silah kullanan Kadir Yasak ile birlikte 4 kişiyi arıyor. Susurluk olayının baş kahramanlarında olan Drej Ali, Ali Yaasak ve Kadir Yasak kimdir?

Ali Yasak'ın yeğeni kimdir: Polis olayla ilgili araştırmalarını derinleştirirken silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı Ali Yasak’ın yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak olduğunu belirledi. Polis ekipleri Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yasak ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Drej Ali kimdir: Kamuoyunda Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak, 1956 yılında Urfa'da doğdu. 19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1978 yılında Urfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. Drej Ali'nin adı pek çok ülke gündemine oturan olaylarla gündeme geldi. Özetle 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklanmış, 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 26 Ocak 1978'te karşıt görüşlülerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.

Drej Ali, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme geldi. Et kaçakçılığı ile ilgili başlatılan Buffalo Operasyonu'na Yasak'ın adı da karıştı. Et kaçakçılığının elebaşı olarak bilinen İsak Romano'nun yaralanması olayında azmettirici olduğu öne sürülen Yasak, burnundan ameliyat olmak için yattığı hastane odasında gözaltına alındı. Sorgulanmak için Ankara'ya götürülen Yasak, daha sonra serbest bırakıldı.

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Buffalo Operasyonu" sonucunda hazırlanan 128 sayfalık iddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu bildirilen İsak Romano ile "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın, 12'şer yıldan 28'er yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilmeleri istendi. İddianamede, Ali Yasak'ın kurulan örgüt içindeki anlaşmazlık sırasında gözdağı vermek amacıyla İsak Romano'yu ayağından vurdurma ve sanıklardan Ömer Faruk Kamaç'ın bürosunu bombalattırma eylemleri sırasında da silah ve patlayıcı madde kullandığının, iddialar arasında yer aldığı belirtildi.