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Adıyaman'da kar yağışına dayanamayan fabrikanın çatısı çöktü

Adıyaman'da kar yağışına dayanamayan fabrikanın çatısı çöktü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının duvar ve çatısı kar nedeniyle çöktü.

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Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesinde 80 kişinin çalıştığı tekstilin kesimhane bölümünün çatısı, yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Tekstilin yoğun ve tipi nedeniyle kapalı olması faciayı önledi. Yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöken çatının altında kalan tonlarca ağırlığındaki makineler kullanılamaz hale gelirken, işletmenin 5 yüz bin TL zarar gördüğü öğrenildi.

10 yıl önce İstanbul’dan Kahta gelerek tekstil fabrikasını kuran Hasan Gümüş, “İstanbul’dan 2012’de Kahta'ya geldik ve atölyemizi kurduk. O günden buyana işletmemiz devam etmektedir. Şu anda 80 tane çalışanımızla beraber işletmemiz yürüyor. Yoğun kar yağışından dolayı işletmemizin kesimhane bölümü tamamen yıkıldı. Makinalarımızın hepsi kullanılamaz hale geldi. Ortalama 5 yüz bin liraya yakın zararımız var. Bundan dolayı devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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