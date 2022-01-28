Hülya Koçyiğit ne dedi Fatma Girik'in cenazesindeki sözleri gündem oldu

79 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Girik dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yakın dostu hakkında konuşan Hülya Koçyiğit'in açıklaması ise günün konusu oldu, sosyal medyaya damga vurdu. Siyasi görüşleri hakkında açıklama yapan Hülya Koçyiğit, cenaze töreninde ne dedi?

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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik dün son yolculuğunu uğurlandı. Yakın dostlarının katıldığı cenaze törenine ise Hülya Koçyiğit'in açıklaması damga vurdu. Hülya Koçyiğit siyasi görüşlerimiz farklıydı dedi sosyal medya karıştı. Birçok vatandaş cenazede buna ne gerek vardı açıklaması yaptı. Peki Hülya Koçyiğit ne dedi?

Fatma Girik'in koronavirüse yakalanarak zatürre olmasıyla gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını yitirmesinin ardından, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenerek dün gerçekleştirilen cenaze ve anma töreni programında, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in yaptığı veda konuşması sosyal medyada yerden yere vuruldu. Koçyiğit'in hem meslektaşı hem arkadaşı olan Fatma Girik ile farklı siyasi görüşlerden olduklarını vurgulaması özellikle Twitter'da 'AK Parti-CHP ayrımı yapmanın sırası mı' yorumlarına neden oldu.

'Siyasi kulvarlarımız farklıydı' deyince sosyal medyada topa tutuldu

Hülya Koçyiğit, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Fatma Girik için Cemal Reşit Rey'de düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Hülya Koçyiğit, dikkat çeken ifadeler kullanarak, "Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak" dedi. Hülya Koçyiğit'in bu sözleri sosyal medyada adeta topa tutuldu.



"Ben de gerçekten çok zorlanıyorum"

Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası olarak tabir edilen, Fatma Girik gibi Türk sinemasının 4 ana kadın oyuncusundan biri olan Hülya Koçyiğit şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok taze, çok büyük. Ben de gerçekten çok zorlanıyorum. İçimiz yanıyor. Hani 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzelim gözler…

"Seni çok özleyeceğiz Fatma! Çok çok özleyeceğiz"

Girdiği ortama hemen sıcaklık getirir, canlılık getirir, neşelendirir. Türk Sineması denince hepimizin aklına ilk o gelir. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Bir efsaneydi. O cesur yürekli bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma! Çok çok özleyeceğiz. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. O güzelim filmlerini, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini... Ama filmleri ile kendi tarzını yarattı.

"Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da..."

Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak."