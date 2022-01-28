Sürat, Aras ve Hepsijet işçileri de protestoya başladı

Trendyol işçilerinin kazandıkları yüzde 38,8’lik zammın ardından Sürat, Aras ve Hepsijet işçileri de kendilerine yapılan düşük zamları protesto etti.

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İstanbul Sürat Kargo şubesine ait kargo çalışanlar kendilerine verilen yüzde 10’luk zammı protesto etmek için Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde eylem yaptı. İşçiler yüzde 10’luk zammına karşı kontakları kapatarak, zammı protesto etmek için kornalar eşliğinde Sanayi bölgesine gitti.

Aras ve HepsiJet işçileri eylemde

Aras ve Hepsijet firmalarında çalışan işçiler de işi bırakarak eylem yaptı. Denizli’de Aras Kargo’ya çalışan 60 kurye, yüzde 10’un altındaki zamma karşı bu sabah iş bırakarak şirketin arabalarıyla konvoy halinde bölge müdürlüğü binasına gitti.

Hepsiburada firmasına ait kargo çalışanları Antalya da kontakları kapatarak eylem yaptılar. Kargo çalışanları şirket yönetim tarafından kendilerine verilen 3.75 lirayla çalışan HepsiJet kuryelerine 2022 için 4.75 lira, yani 1 lira teklif reddedilerek, şirketi protesto etti.

HepsiJet'in açıklaması

HepsiJet Çalışanları tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Biz Hepsijet emekçileriyiz. Her gün evlerinize kargo taşıyoruz. Ama o paketleri nasıl paket taşıyoruz biliyor musunuz? Koşarak! Çünkü bizim paket başı ücretimiz 3,75 TL. Bize 2022 için sundukları zam teklifleri de 4,75 TL. Yani 1 TL zam veriyorlar.

Paket başı ücretle çalışıyoruz. Sabit ücretimiz yok. Paket taşırsak para var, paket taşımazsak para yok. Ve iş yükümüz ağır, kazancımız az. Bir günde 200 km yol yapan arkadaşlarımız var. Araç masrafları, benzin, bakım, muhasebe tüm bu masraflar bizim cebimizden gidiyor. Benzine, ekmeğe, peynire gelen zamlar ortada. Ev geçindiriyoruz, araç kredisi ödüyoruz. Aldığımız ücret, asgari ücretin bile altında kalıyor.

Hakkımızı aramaya kalktığımızda ise Facebookta bir gönderiyi beğendik diye sorguya çekiliyoruz. Bu nasıl adalet? Sesimizi herkesin duyurmasını, istediklerimizi tüm yöneticilerin duymasını istiyoruz.

Biz HepsiJet emekçileri olarak, her gün evlerinize paketlerinizi taşıyan ve alın teri dökenler olarak hakkımızı istiyoruz.

1. Garanti 12,5 bin TL + KDV bizim hakkımız.

2. 50 km üzerinde, km başına yakıt desteği istiyoruz.

3. Hakkını arayan işçilere uygulanan baskı, tehdide son verilsin. Sözleşmesi feshedilen tüm arkadaşlarımızın sözleşmeleri yenilensin.

Sesimizin kulaktan kulağa yayılacağını biliyoruz. Tüm Hepsijet çalışanlarını birlik olmaya ve hakkımızı aramaya davet ediyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz."