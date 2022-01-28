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1 yıl boyunca yasak geldi Getir'e büyük şok! Açıklama geldi: Yasağın sebebi bakın ne....

1 yıl boyunca yasak geldi Getir'e büyük şok! Açıklama geldi: Yasağın sebebi bakın ne....

Son dönemde Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede, pandemi ile birlikte yaygınlaşan hızlı kurye servislerine Amsterdam yerel yönetimi "dur" dedi...

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Amsterdam yönetimi, dün gece şehirde hizmet veren hızlı kurye servisleri ile ilgili çarpıcı bir karar aldı. Şehir yönetimi, aralarında Türkiye’den çıkan Getir’in de olduğu Gorillas ve Flink gibi şirketlerin yeni dağıtım merkezi açmasının bir yıl boyunca engelleneceğini duyurdu. Yasağı gündeme getiren Marieke van Doornick’in sözcüsü, “Amsterdam’da da Avrupa genelindeki diğer büyük şehirlerde olduğu gibi hızlı kurye hizmeti olağanüstü bir şekilde yayılıyor. Fakat bu şirketlerin dağıtım merkezi açtığı muhitlerden de çok sayıda şikayet geliyor” dedi.

Yapılan açıklamada, “Şehirde oluşan gürültü ve motor trafiği ile birlikte bu şirketlerin dağıtım merkezlerinin kamuya açık olmadığı için camlarına film taktırması şehrin görüntüsünü bozuyor” denildi. Yetkililer gelecek yıl bu depolama ve dağıtım merkezlerinin nerede açılmasına izin verileceğinin belirlenmesinden sonra yeni merkez açılmasına izin verileceğini duyurdu.

"Müşterimize büyük bir etki edecek"
Konuyla ilgili olarak Getir bir açıklama yaptı. Açıklamada Getir yönetimi, “Bu karar inkar edilmeyecek bir şekilde çalışanlarımıza ve her gün bizim hizmetimizi kullanan çok sayıdaki müşterimize büyük bir etki edecek” ifadesini kullandı. Şirket bu gelişmeyi değerlendirdiklerini ve nasıl bir hamleyle yanıt vereceklerinin belli olmadığını açıkladı.

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