Fransa'da aşısızlara hastane masraflarını ödetme gündemde

Fransa’da Covid-19 aşısı yaptırmayan kişilerin Covid’e yakalandığında hastane masraflarının sigorta kapsamında olup olmaması tartışılıyor.

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Fransa'da Omicron varyantıyla birlikte sağlık harcamalarının giderek arttığı belirtildi. The Guardian’da yer alan habere göre, başkent Paris’teki devlet hastanelerinden sorumlu Martin Hirsch, Covid aşısı olmayanların tedavi masraflarının sigorta tarafından karşılanmamasını önerdi.

Hirsh “Ücretsiz ve etkili ilaçlar erişilebilirken insanların sonuçlarıyla karşı karşıya kalmadan bunları reddedebilmesi?” diye sordu.

Sağlık harcamalarının giderek arttığını söyleyen Hirsch, “bazılarının sorumsuz davranışlarının” diğer insanların yeterli tedavi almasını engelleyebileceğini söyledi.

Fransa’nın evrensel sağlık sigortası kapsamında, Covid nedeniyle yoğun bakıma yatan hastaların tüm bakımları karşılanıyor. Bir hastanın Covid yoğun bakımındaki masrafının yaklaşık 3 bin Euro olduğu, 10 gün kadar sürebildiği belirtilidi.