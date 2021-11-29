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Moderna açıkladı: Omicron aşısı geliyor!

Moderna açıkladı: Omicron aşısı geliyor!

Moderna Yetkilisi Paul Burton, yeniden formüle edilmiş bir aşının yeni yılın başlarında hazır olabileceğini söyledi

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Moderna Inc. Baş Tıbbi Yetkilisi Paul Burton, yeni omicron koronavirüs varyantının mevcut aşılardan kaçınabileceğini ve eğer böyle ise, yeniden formüle edilmiş bir aşının yeni yılın başlarında hazır olabileceğini söyledi.

Burton, Pazar günü BBC’nin “Andrew Marr Show” adlı programına yaptığı değerlendirmede, “Birkaç hafta içinde mevcut aşının koruma sağlama kabiliyetine ilişkin bilgi sahibi olmalıyız” dedi.

Burton, “Eğer yeni bir aşı yapmak zorunda kalırsak, bunun, büyük miktarlarda üretilmeden önce, 2022 yılının başlarında olacağını düşünüyorum. mRNA aşıları ve Moderna platformu için dikkat çekici olan şey, çok hızlı hareket edebilmemiz” şeklinde konuştu.

Cambridge, Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, omicron varyantının yayılmakta olduğuna ilişkin haberlerin ardından, Perşembe günü “yüzlerce” personelini harekete geçirdi.

Burton, kişinin ne kadar önce aşı olduğuna bağlı olarak, korumanın halen sürmesi gerektiğini ve şimdilik en iyi tavsiyenin mevcut Kovid-19 aşılarından birini yaptırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Burton, “Eğer insanlar kararsızsa ve aşı olmadıysanız, aşı olun. Bu tehlikeli görünen bir virüs, ancak onunla mücadele etmek için çok fazla araca sahibiz” dedi.

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