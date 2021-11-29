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VGM burs sonucu sorgulama ekranı 2021 ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonucu sorgulama ekranı 2021 ne zaman açıklanacak?

VGM bursu ne zaman yatacak sorusu gündemde. Ortaöğrenim için başvurular 15 - 30 Ekim arasında, yüksek öğrenimde de 1 - 15 Kasım tarihleri arasında başvuru süreci tamamlandı. Sonuçların açıklanması için VGM, KYK sonuçlarını işaret etmişti. VGM 2021-2022 bursu ne kadar?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları 15 Kasım'da tamamlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine ödenen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular alındı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları açıklandı mı: 

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim için verilen bursların sonuçlarına dair tarih verilmedi ancak geçtiğimiz yıl ortaöğrenim sonuçları 21 Kasım'da erişime sunulmuştu. VGM sonuçlara dair, '' Sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

VGM bursu ne kadar: 

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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