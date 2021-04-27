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Milli Savunma Bakanlığı 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyerek duyurdu: 1 terörist öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın kanının yerde kalmadığını, şehidin saldırıya uğradığı bölgede 1, Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 37 olduğu bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman şehidimizin saldırıya uğradığı bölgede tespit edilen 1 PKK’lı terörist, silahlarıyla beraber kaçamadan etkisiz hâle getirildi. Teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı olduğu belirlendi. Operasyonlar sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

"Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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