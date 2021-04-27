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Kütahya’da apartman dairesine baskın! Kumar oynayan 19 kişiye 59 bin TL ceza

KÜTAHYA'da, apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 59 bin 850 TL idari ceza uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Balıklı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla apartman dairesine baskın yapan polis, çilingirle içeri girerken, yangın merdiveninden binadaki diğer boş dairelere ve tuvalet kapısının arkasına saklananların da aralarında bulunduğu 19 kişi yakaladı.

Yapılan incelemede apartmanın giriş çıkışlarının polis baskınlarına karşı güvenlik kameralarıyla izlendiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 19 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 59 bin 850 TL idari ceza kesildi. Kumar oynarken yakalana 19 kişi daha sonra işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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