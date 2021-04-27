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Erzurum'da tedaviyi kabul etmeyip zor anlar yaşatmıştı! Acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'da, covid-19 testi pozitif çıkan ve sokakta gezerken yakalanan, tedaviyi kabul etmeyip kendisini almaya gelen sağlık ekibi ve polislere zor anlar yaşatan 88 yaşındaki Sebiha Ulu hayatını kaybetti.

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Koronavirüs testi 4 Nisan'da pozitif çıkan Sebiha Ulu, sokakta bir elinde çanta diğer elinde bastonu ile yürürken sağlık ekipleri ve polis tarafından durduruldu. Ulu, karantinada kalması gereken evine gitmemek için görevlilere 1,5 saat direndi. Hasta olduğu için damadı tarafından eve alınmadığı iddia edilen Ulu'yu, polis ekipleri yurtta kalmaya ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin bu çabaları yetersiz kalınca yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi.

Ulu, bir süre sonra merkez Yakutiye ilçesinin Kavak Mahallesi'nde kendine ait müstakil evine giderek tek başına yaşamaya başladı. Sağlık durumu kötüleşen Ulu, şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Almanya'da yaşayan kızının yanına gelerek refakat ettiği Sebiha Nine, perşembe günü koronavirüse daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Yaşlı kadın, 23 Nisan günü Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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