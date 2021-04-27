NATO’nun ‘Barış ve Güvenlik için Bilim Programı’, SPS ileri teknolojiler, Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer ajanlara karşı korunma konularıyla ilgili projelere destek veriyor. ‘Radyolojik acil durumda maruz kalınan dozun ve radyoaktif kaynağın cinsinin belirlenmesi’ adlı çalışma kapsamında da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) NATO’ya, radyolojik saldırılara karşı dozimetre geliştirdi.