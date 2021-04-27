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Türkiye'de ilk ve tek olacak! NATO destek verdi Adana'da geliştirildi yüzük gibi takılabilecek

İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de ilk ve tek olacak! NATO destek verdi Adana'da geliştirildi yüzük gibi takılabilecek

ADANA’da, Çukurova Üniversitesi’nde NATO işbirliğinde yürütülen proje kapsamında yüzük, kolye gibi takılabilecek dozimetre geliştirildi.

Türkiye'de ilk ve tek olacak! NATO destek verdi Adana'da geliştirildi yüzük gibi takılabilecek

NATO’nun ‘Barış ve Güvenlik için Bilim Programı’, SPS ileri teknolojiler, Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer ajanlara karşı korunma konularıyla ilgili projelere destek veriyor. ‘Radyolojik acil durumda maruz kalınan dozun ve radyoaktif kaynağın cinsinin belirlenmesi’ adlı çalışma kapsamında da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) NATO’ya, radyolojik saldırılara karşı dozimetre geliştirdi.

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Türkiye'de ilk ve tek olacak! NATO destek verdi Adana'da geliştirildi yüzük gibi takılabilecek

Projede Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Ukrayna, Yeni Zelanda ve İsrail ortaklaşa çalışıyor. Projenin yürütücülüğünü ise Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi gerçekleştiriyor. 

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Türkiye'de ilk ve tek olacak! NATO destek verdi Adana'da geliştirildi yüzük gibi takılabilecek

Projenin ana amacı, radyoaktif maddelerin kullanıldığı terörist saldırı karşısında halkın üzerlerinde taşıyabileceği dozimetrelerle, saldırı sırasında maruz kalınan radyoaktif dozu belirlemek.

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Türkiye'de ilk ve tek olacak! NATO destek verdi Adana'da geliştirildi yüzük gibi takılabilecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil, projeye 2019 yılında başladıklarını belirterek, “Bu NATO destekli proje 2019 yılında başladı. NATO’nun radyolojik terörizme karşı desteklediği proje çiplerinden bir tanesi bu." dedi. 

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