Kabine toplantısı sonrasında Türkiye için tam kapanma kararı çıktı. Türkiye salgınla mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanma yaşayacak. Peki berber ve kuaförler yasaktan muaf mı, 29 Nisan'dan itibaren berber ve kuaförler kapanacak mı?

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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni tedbir ve kısıtlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında vatandaşlarla paylaştı. Vaka ve ölümlerin artması nedeniyle daha sıkı tedbirler almalıyız, Avrupa normalleşmeye başlarken biz geride kalamayız, vakaları 5 binin altına düşürmeliyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye için tam kapanma dedi. 29 Nisan perşembe günü saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma 17 Mayıs pazartesi gününe kadar devam edecek. Peki kuaför ve berberler açık olacak mı, 29 Nisan'da berber ve kuaförler 3 hafta kapanacak mı?

Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

Berber ve kuaförler açık olacak mı: Berber ve kuaförler tam kapanma sürecinde kapalı olacak. Yayımlanan genelgede berber ve kuaförlerin tam kapanma sürecinde çalışıp çalışmayacağına dair bilgi yer almazken 17 günlük süreçte berber ve kuaförler kapalı olacak