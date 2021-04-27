Bayern Münih, 33 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın sezon sonunda yeni teknik direktörü olacağını açıkladı.

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Bundesliga devi Bayern Münih, sezon sonunda teknik direktörlüğe Julian Nagelsmann’ın getirileceğini açıkladı. Bayern Münih'ten de resmi açıklama geldi; "Nagelsmann ile 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladık..."

Bayern Münih yöneticisi Oliver Kahn, "Julian, 5 yıl boyunca Bayern Münih kimliğine ne kadar uygun bir teknik adam olduğunu gösterecek. Sportif açıdan Bayern Münih'in Julian ile başarılı olacağına ikna olduk ve bu kararı aldık." dedi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, "Julian Nagelsmann, yeni nesil teknik direktörler arassında en iyisi. Genç yaşının ötesinde etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'in başarılı geçmişine uygun sonuçlar alacağına ikna olduk ve bu kararı verdik.'' şeklinde konuştu.

Bayern Münih Sportif Direktörü Salihamidzic, "Julian ile görüşmelerimiz işbirliği içerisindeydi. Sohbetlerimiz çok keyifli geçti. Bu görüşmelerden sonra Julian hakkında emin olduk. Bayern'e yeni bir soluk verecek" dedi.