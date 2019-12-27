MHP'li Cemal Enginyurt'a Almanya'da şok! Tepki gösterip sahneden indirdiler
ALMANYA'da düzenlenen Korganlılar gecesine katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt konuşma yaptığı sırada, gelen tepkiler üzerine sahneden inmek zorunda kaldı.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, dün akşam Almanya'da düzenlenen Ordu Korganlılar gecesine katıldı.
Siyaset yaptığı gerekçesiyle salondakilerin tepkisiyle karşılaşan Enginyurt sahneden indirildi.
"Siyaset yapıyorsun"
Tanrı Dağları'nda "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek uluyan vekil Almanya'da şoke uğradı.
Konuşma yapması için sahneye çağrılan Enginyurt, MHP'nin neden AK Parti'yle Cumhur İttifakı'nı kurduğunu anlatınca tepki aldı. Salondakiler "Siyaset yapıyorsun, siyaset yapma" diyerek tepki gösterip Enginyurt'u sahneden indirdi.
Tanrı Dağları'nda ulumuştu
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "en büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek Tanrı Dağları'nda uluduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.