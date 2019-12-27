MHP'li Cemal Enginyurt'a Almanya'da şok! Tepki gösterip sahneden indirdiler

31 Aralık 2019 tatil mi oldu yarım gün mü olacak?

2020 AGİ ödemesi evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu ne kadar olacak?

Çikolatalı ıslak kek nasıl yapılır en pratik tarif

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ ödemesi 2020 ne kadar oldu?