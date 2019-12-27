31 Aralık 2019 tatil mi oldu yarım gün mü olacak?

Yılbaşı yaklaşırken tatil planlarına karar vermek isteyenler vatandaşlar 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi araştırması yapıyor. Resmi tatiller kanununa göre 31 Aralık resmi tatil değil dolayısıyla öğleden sonra çalışanlar izinli olmayacak. Fakat yıllık izin kullanmak isteyen çalışanlar 5 günlük izin kullanabilirler.

31 Aralık resmi tatil mi olacak, öğleden sonra tatil mi sorusu, son günlerde araştırma konusu oldu. 31 Aralık öğleden sonra tatil mi olacak sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, buna göre planlarına yön verecek. Peki, resmi tatil programına göre 31 Aralık öğleden sonra tatil mi olacak? İşte, 31 Aralık resmi tatil mi sorusunun cevabı

31 Aralık öğleden sonra tatil mi:

31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.

Resmi tatiller birleştirip 44 gün tatil yapabilirsiniz: Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak. Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi.

Kanuna göre hangi günler tatil sayılacak: Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.