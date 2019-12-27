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Çikolatalı ıslak kek nasıl yapılır en pratik tarif

Çikolatalı ıslak kek tarifi arayanlar için en kolay çikolatalı ıslak kek yapımının detaylarını yazdık. Çikolatalı ıslak kek yapımının püf noktaları ile malzemeler listesi haberimizde.

Farklı, lezzetli  kek tarifi arayanlar, çikolatalı ıslak kek tarifi tam da istediğiniz şey olabilir. İster 5 çayına, ister altın gününe isterseniz çocuklarınız için hazırlayabileceğiniz ıslak kek tarifi için gerekli malzemeler şöyle: 4 yumurta, 1.5 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 80 gram bitter çikolata

Üzeri için gerekli malzemeler: 1 paket toz krem şanti, 1 çay bardağı soğuk süt, 1 çay bardağı krema, 10-12 adet kestane şekeri.

Hazırlanışı: Çikolatalı ıslak kekin üzeri için tüm malzemeyi mikserle çırpın. Yoğun bir kıvam elde edince sıkma torbasına aktarın. Daha sonra kullanmak üzere buzdolabına kaldırın. Yumurtaları, pudra şekerini, kakaoyu, sütü ve sıvı yağı bir kapta karıştırın. Karışımdan 1 su bardağı kadarını ayırın. Kalan karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin. Mikserle pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış, dikdörtgen bir kalıba dökün. 180 dereceye ayarlı fırında 40-45 dakika pişirin. Keki fırından alın. Uzun bir şiş yardımıyla kekin üzerini, şişler kalıbın tabanına değmeyecek şekilde 7-8 yerinden delin. Ayırdığınız sulu karışımı kek soğumadan üzerine döküp tekrar fırına verin. 5 dakika sonra fırından alın. Keki soğumaya bırakın. Bu arada çikolatayı benmari usulü eritin. Oda ısısında soğumaya başlayınca kekin üzerine dökün. 1 saat beklettikten sonra üzerine önceden hazırladığınız kremalı krem şantiyi yayın, kestane şekerleri ile süsleyip servis yapın.

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