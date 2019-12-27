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Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı ? Halka sorulması gerekir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun karşılıklı restleşmeleriyle günden güne tartışması alevlenen Kanal İstanbul projesi için referandum yapılacak mı ? sorusu gündeme geldi.

Geçtiğimiz salı günü 1600 sayfalık ÇED raporunun gün yüzüne çıkmasının ardında iyice hararetlenen Kanal İstanbul projesi tartışması devam ediyor. Bununla birlikte Kanal için referandum yapılacak mı, yapılmalı mı? soruları gündemeye gelmeye başladı.

Konuya ilişkin Habertürk ekranında Ebru Baki'nin sunduğu  İnternethaber.com Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Hadi Özışık, Gazeteci Orhan Bursalı ve Gazeteci Bülent Aydemir'in konuk olduğu programda önemli bir tartışma ortaya koyuldu.

'Hükümet referandum düzenlemez'

Bursalı şunları söyledi;

Yasal sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum. Hükümetin Kanal İstanbul istiyor muyuz, istemiyor muz diye bir referandum düzenleyeceğini düşünmüyorum. Ama İmamoğlu böyle bir yetkisi var mı doğrusu hukuki durumu bilmiyorum. 

Milleti meşgul etmenin bir anlamı yok

Özışık ise şunları ifade etti;

İmamoğlu referandum yapılsın çok istiyor. İstiyordur. Yani bu iş bir noktaya geldi. Tayyip Erdoğan'la İmamoğlu arasında bir tartışma haline getirildi. Getirilmek isteniyor. Böyle bir referandum olması halinde işte bakın İmamoğlu Erdoğan karşı bu zaferi kazandı. Eğer bu proje Türkiye Cumhuriyeti'nin bir projesidir diyorsa, böyle bir konu için referandumla milleti meşgul etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum ama İstanbulla ilgili 2011'den 2019'a kadar geldiğimizde bu projede Ekrem İmamoğlu belediye başkanı değil, seçimden önce dönemin belediye başkanı Mevlüt Uysal ile iki bakanlık protokol imzalamışlar. İmamoğlu halen gündemde değil. Dolayısıyla bu kadar tartışılmasının sebebi, net bir şekilde, Abdülkadir Selvi'de yazısında değindi, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı..

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