Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alan Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı açıklamada yeşil alan yapılması ve rant olmaması durumunda 'evet' diyeceğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, Kanal İstanbul projesine kategorik olarak karşı olmadığını belirterek, " Türkiye, Kanal İstanbul ile meşgul ediliyor. Şahsım adına bir şey söyleyeceğim, hiçbir rantın oluşmasına fırsat vermeden, Kanal İstanbul'u açacaklarsa, orası yeşil alan bırakılmak ve orayı satın alanların elinde kalmak kaydıyla ben evet oyu vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesi

İşte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"Bizim Kalkınma Başkanlığımız var. Bu tartışmaya açıldığı zaman 2011'de seçim için sayın Erdoğan tarafından büyük, mega, çılgın proje diye sunulmuştu. Ondan sonra da 8 yıldır kimse Kanal İstanbul'u ağzına almadı.

"Kategorik olarak karşı değiliz"

Birden ortaya çıkınca, tekrar alevlenince tartışma, Kalkınma Başkanlığımız bu konuda bir çalışma yaptı. Fakat esas olan şu. Biz prensip olarak AK Parti'nin getirdiği ister büyük, ister çılgın, ister akıllı isterse bir başka manada Türkiye'ye yönelik herhangi bir projeye kategorik olarak karşı değiliz ama burada sorun şu.

"20 milyar dolarlık bir yatırım"

Şimdi bir kanal açılacak bunun çevre boyutu var, bunun stratejik boyutu var, bunun İstanbul boyutu var, bunun nüfus boyutu var, bunun deprem boyutu var ve dış ilişkiler boyutu var. Bunlar bir kenara konulduktan sonra sadece bir yatırım olarak baktığımız zaman ekonomik olarak buna bir talep var mı? Yani bu yatırım deniliyor ki 20 milyar dolarlık bir yatırım. Söyleneni söylüyorum. Bu 20 milyar dolarlık bu yatırımı yaptıktan sonra Türkiye ne kazanacak? Yani Süveyş Kanalı gibi mi, Panama Kanalı gibi mi ne kazanacak?

"YEŞİL ALAN YAPILIRSA EVET DERİM" ÇED Raporu'nda imza sahibi olan 'Hz.Nuh'un oğluyla cep telefonu ile görüştü' diyenler de var. Türk usülü Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Sayın Erdoğan o zaman Cumhurbaşkanı idi. Kendisine uygun bir terzi üzerinden elbise dikildi. Şimdi her bir konu tek kişinin iki dudağı arasına ve bilgisine bırakılmış. Başka hiç kimsenin fikir beyan edemediği bir hükmetme sistemiyle karşı karşıyayız. İşsizliğiniz almış başını gitmiş, istihdam probleminiz var. Üç üniversite mezununundan biri işsiz. Kadın işsiz sayısı artıyor. 70 bin kişinin işini kaybettiği Türkiye'deyiz. Yatırıma, sanayiye yönelik, tarımla meşgul olan insanların üretime dönmesine yönelik pek çok problem var. Elinizde böyle bir imkan varsa buradaki problemlerimize çözüm aramanız gerekirken Kanal İstanbul ile meşgul ediliyor Türkiye. Şahsım adına bir şey söyleyeceğim, hiçbir rantın oluşmasına fırsat vermeden, Kanal İstanbul'u açacaklarsa, orası yeşil alan bırakılmak ve orayı satın alanların elinde kalmak kaydıyla ben oy vereceğim. Köprüler yapıldı, şehir hastaneleri yapıldı, hasta garantisi, geçiş garantisi verildi. Niğde'de oturan vatandaşımız o köprüden geçmiyor, ama buna karşılık geçiş garantisi verildiği için onu ödüyor. Vatandaşın cebinden çıkacak birileri zengin olacak, sonuçta Türkiye meşgul edilecek.

Referandum yapılması şart

Bugün bizi yöneten arkadaşlar açısından elbette fikrimizin kıymeti harbiyesi yok ama bizi izleyen vatandaşlarımız açısından söylüyorum. Son tahlilde İstanbul'da İstanbul için bir referandum yapılması şarttır.