Libya, Türkiye’den askeri destek talep etti

Reuter'ın son dakika haberine göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti resmi olarak Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tartışmalarıyla ilgili olarak, "Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz" demesinin ardından Libya'dan resmi talep geldi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti resmi olarak Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti.

Libya Büyükelçisi "uzmanlığa ihtiyacımız var" demişti

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var. Savaşçılarımızı destekleyecek yeterli yerel personelimiz var." dedi.

Abdülkadir, Türkiye'nin askeri desteğinin Libya halkının yararına olacağından şüphe etmediğini kaydederek, "Askeri destek, Libya halkına bir zarar anlamına gelmez, bu destek güvenliği ve istikrarına da yardımcı olacaktır. İki ülke sadece dost değil aynı zamanda kardeştir. Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuz anda bize cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Burada Erdoğan, son günlerde Türkiye'de tartışma konusu olan Libya'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz. İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclis'imizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. Bunlar Mısır'da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişti. İnşallah Libya'da aynı demokrasi düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz. Dün bir Tunus ziyaretim oldu. Libya meselesini de enine boyuna konuştuk. Libya'nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus ile işbirliği yapma kararını aldık. 1 Ocak 2020 itibarıyla BM güvenlik konseyi geçici üyeliğini üstlenecek Tunus'un tavrı bizim için çok önemlidir." dedi.