HABER /  EKONOMİ
ADV Yılbaşı indirimleriyle keyfine bak

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 113.653,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,44 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 114.534,75 puanla 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks. böylece 20 ay sonra ilk kez 114.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre
Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş
Aliyev: Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak
Trump: Türkiye İdlib'deki katliamı durdurmak için çalışıyor
2020 asgari ücreti zammında kriz çıktı! Bakan açıklarken Türk-İş çekti gitti
ÖNCEKİ HABERLER
Fazla çay içmenin zararları neler tansiyon artışına neden oluyor!
Adıyaman Sincik’te okullar 1 gün tatil edildi
Türkiye'nin çiftlik balığı üretimi 10 yılda ikiye katlandı
SMO askerlerinin dikkati YPG/PKK'nın terör eylemini engelledi
PFDK açıkladı! Terim ve Ahmet Nur Çebi...
AGİ 2020 ödeme tablosu bugün belli oluyor! İşsizlik maaşı ve AGİ zam tahmini
Yorumlar