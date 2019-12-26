2020 asgari ücreti zammında kriz çıktı! Bakan açıklarken Türk-İş çekti gitti

Asgari Ücret Komisyonu Toplantısından son dakika haberi geldi. Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." dedi. Türk-İş "Karara muhalefet ediyoruz" deyip toplantıyı terk etti.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri nihayet sonuçlandı. Bugün dördüncüsü düzenlenen Asgari Ücret Komisyonu Toplantısından sonra tüm Türkiye 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam oranını son dakika olarak öğrendi.

"Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücreti 2.943 TL Bürüt, 2.324 TL net olarak belirledik. Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." ifadelerini kullandı.

Evli ve 3 çocuklu kişi için yeni asgari ücret net olarak 2.479 TL olmuş oldu.

2020 asgari ücret desteği

2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Türk-İş zammı kabul etmedi

Türk-İş'ten yapılan açıklamada; "Bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil" denildi. Türk-İş masayı terk etti.