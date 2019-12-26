Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt! İlk kez video yayınlandı

Kanal İstanbul iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika açıklamalar geldi. Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul iddialarına sert tepki göstererek iddiaları bir bir yanıtladı. Kanal İstanbul'un proje görüntüleri de ilk kez yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda tartışmalara neden olan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin Panama kanalının 4, Süveyş kanalının 3 katı olduğunu belirterek "Gemi sayısı azalsa da boyutları ve yükleri arttı. Yılda 50 bin gemi geçiyor" ifadesini kullandı. Boğaz'da yılda ortalama 8 kazanın meydana geldiğini vurgulayan Kurum, projeyle ilgili olarak hazırlanan ÇED raporunun 16 bin sayfa olduğunu aktardı.

Kurum, projeye tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi:

"Bütün kamu kurum ve kuruluşlarla açık şeffaf toplantılar gerçekleştirdik. 50'ye yakın kamu kurum kuruluşu toplantıda kurumlarını temsil ettiler. İnceleme değerlendirme toplantı tutanağına baktığınızda ÇED raporunun yeterli olduğunun komisyon üyelerince tespit edildiği imza altına alınmıştır. 44. sırada İBB de toplantıya katılmış tutanağa şerh düşmeden görüş bildirmiştir. Belediye başkanımız itiraz ediyor daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Hiçbir şerh düşmüyorsunuz tutanağı imzalıyorsunuz. İtiraz edeceksen toplantı tutanağına 'şerh düşüyorum' de, 'imzalamıyorum' de. Toplantı tutanağını imzalıyorsunuz."

Kanal İstanbul Projesi özgürlük projesidir

'Kanal İstanbul boğazımızı koruma, kurtarma ve özgürlük projesidir'

Kurum, sözlerinin devamında "Kanal İstanbul Projesi boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir. Örnek bir şehircilik projesidir" ifadesini kullandı. Projenin depremi tetikleyeceğine dönük iddialara da yanıt veren Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem 7 kilometre derinlikte olacak. Bu Kanal İstanbul nasıl depremi tetikleyecek arkadaşlar? Bahçenize yaptığınız yüzme havuzu da o zaman depremi tetikler."

'İBB projede ister yer alsın, ister yer almasın'

Kurum, devamında büyükşehir belediyesine yönelttiği eleştiride şu ifadeyi kullandı:

"İBB Kanal İstanbul projesinde ister yer alsın, ister yer almasın. Bugüne kadar projeleri nasıl milletimizle yaptıysak, bundan sonrasında da yapacak güce sahibiz. Katkı yapmalarını zaten beklemiyoruz."

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgedeki barajlar yüzde 3 oranında etkilenecek"

(İstanbul su kaynaklarını kaybedecek iddiası) Bu iddia doğru değildir. Kanal İstanbul Terkos Gölü'nün yakın alanına girmemektedir. Sazlıdere Barajı'nın yüzde 61'e kanal içerisinde kalacak yüzde 39 kısmı korunacak. Bölgedeki barajlar sadece yüzde 3 oranında etkilenecektir.

Deprem iddiasına açıklama

(Kanal İstanbul, İstanbul Depremini tetikleyecek iddiası) Bu iddia bilimsellikten uzak bir söylemdir. Bu iddianın bilimsel bir dayanağı yok. Bölgedeki 2500 yıllık depremler incelenmiş ve uzmanlarla görüşülmüştür.

Montrö açıklaması

Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok. Kanal İstanbul projesi Montrö dışına bir projedir. Kanal İstanbul Boğaz'ı koruyacak kurtaracak, bekleme sürelerini azaltacak bir projedir. Bu bağımsız bir projedir. Montrö ayrıdır, Kanal İstanbul ayrıdır. Montrö'deki hukuk kuralları korunacak.

İBB'ye maliyeti 10 milyar lirayı bulmuyor

Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla yapılmıştır.