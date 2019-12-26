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PFDK açıkladı! Terim ve Ahmet Nur Çebi...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza verilmedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, çeşitli nedenlerle sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idarecileri Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza verilmesine gerek duyulmadığını açıkladı.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ADNAN DALGAKIRAN hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ERDAL TORUNOĞULLARI hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM hakkında, 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA

karar verilmiştir."

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