Yerli otomobil özellikleri neler akıllı cihazlarla iletişime geçecek

Türkiye'nin ilk yerli otomobili yarın yani 27 Aralık cuma günü Erdoğan'ın test sürüşü ile görücüye çıkacak. 5 firmanın ortak katılımı ile üretilen yerli otomobil tam bir tasarım harikası olacak. Peki yerli otomobilin adı ne olacak, yerli otomobil nerede üretilecek ve elektrikli yerli otomobilin fiyatı kaç para olacak?

Nefesler tutuldu, yarın yani 27 Aralık Cuma günü Türkiye için büyük bir gün yaşanacak. 2011 yılından beri gündemde olan yerli otomobilin tanıtımı yapılacak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erdoğan'ın katılımı ile ilk yerli otomobilin özelliklilerini vatandaşa anlatacak.

Peki 5 şirketin ortak yaptığı ve maliyeti 10 milyonu bulan ilk yerli otomobilin fiyatı ne olacak, yerli otomobiller nerede üretilecek ve özellikle neler olacak merak edilen soruları sizler için derledik.

Herkesin merak ettiği ilk sorudan başlayalım yerli otomobillerin fiyatı ne olacak:

Yerli otomobilin fiyatı yarın yapılacak olan tanıtımla birlikte netleşecek. Kulislerde ise son teknoloji olan aracın fiyatına ilişkin bir çok rakam dolaşıyor. 70-80 bin aralığında olacak diyen de var 300 binden aşağı olmaz diyen de...

Piyasadaki diğer elektrikli araçlara bakıldığında rakamın en düşük 150 bin lira olacağı söyleniyor. Elektrikli araçlar bilindiği gibi benzinli ve dizel araçlardan çok daha pahalı. Bugün en ucuz elektrikli otomobil 200 bin liradan başlıyor.

Yerli otomobilin göz dolduran özellikleri

TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

Sürücülerin yerine düşünen bir asistan

Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden f Haberler azlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Tüm akıllı cihazlarla iletişime geçecek

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Akıllı yaşam platformu, akıllı telefon, akıllı ev sistemleri, dijital asistan, akıllı şebeke gibi nesnelerin internetine bağlı tüm akıllı cihazların API'larını bünyesinde toplayarak arka plan yazılımında aynı zamanda tümünün komutlarına erişiyor.

Günümüzde evlerdeki akıllı buzdolabı, ocak, alarm sistemleri, ısıtıcı ya da soğutucular akıllı telefonlarla, her biri ayrı ayrı uygulamalar indirilerek kontrol edilebiliyor.

Yerli otomobili kimler yaptı?

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin 5 babayiğidi elini taşın altına koydu. Yerli otoyu yapan şirketler şunlar:

-Anadolu Grubu,

-BMC,

-Kıraça Holding,

-Turkcell Grubu

-Zorlu Holding

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da ortak oldu. 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.

Yerli otomobilin ismi ne olacak:

TOGG’dan resmi açıklama gelene kadar vatandaşlar sosyal medya üzerinden yerli otomobile isim önerilerinde bulunmaya devam ediyor.

İşte Twitter’de yerli otomobil için yapılan isim önerilerinden bazıları…

“Yerli otomobil ismi bence (OtoTürk) olsun sayın bakanım”

“Türkiye yerli otomobil farları, Kurt gözlerinden esinlenilmiş diyorlar. İsim olarak kartal, şahinden sonra, WOLF yani Kurt ismi de efsane olur”

“Yerli otonun ismi Aytürk olabilir”

“Atak olsun, gökte bir atak var bir de yerlerde atak olsun ben atak olmasını tavsiye ediyorum”

Yerli otomobil nerede üretilecek:

Bu konuda en net bilgi de yarın netleşecek. Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun (TOGG) merkezi Gebze’de bulunuyor. İstanbul çıkışında yer alan Gebze hem deniz, hem demir hem de Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde kara ve hava lojistiğine elverişli bir bölge olarak öne çıkıyor. Ayrıca bölgede bulunan organize sanayi ve sanayi bölgeleri parça tedariği konusunda TOGG’u besleyecek bir yer.

Adapazarı, Kocaeli ve Sakarya olabilir:

Bu bölgelerde hali hazırda aktif olarak üretim yapan markaların bu bölgeye sağladığı bir gelir ve ekosistem var. Özellikle bu ekosistem içerisinde yerli otomobil üretimi için ihtiyaç duyulabilecek her türlü tedarikçi ve üreticinin yer aldığı da en önemli konulardan biri.