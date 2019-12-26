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Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların müşterilerini internetten buldukları ortaya çıktı.

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları öğrenilen şahısların, müşterilerini internetten buldukları ortaya çıktı.

Fuhuş yaptırdıkları tespit edildi
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışmalarda bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Müşterileri internetten buldular
Şüphelilerin, müşterilerini internet üzerinden bulduklarını belirleyen ekipler, İzmit ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin eden biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptığı ileri sürülen 3 kadınla ilgili de işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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