Sözcü Gazetesi'ni şoka sokan FETÖ kararı! Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya hapis cezası

Sözcü Gazetesi davasıyla ilgili son dakika kararı gündeme bomba gibi düştü. Emin Çölaşan ve Necati Doğru "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Sözcü Gazetesi davasında bugün verilen karar Sözcü'yü şoka uğrattı. Davada Emin Çölaşan ve Necati Doğru "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, 1 kişi ise beraat etti.

İşte mahkeme kararı:

Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay

Necati Doğru: 3 yıl 6 ay

Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

Yücel Arı: 2 yıl 1 ay

Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay

Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay

Duruşmada neler oldu?

Mahkeme başkanı davaya ilişkin kararı açıklayacağını belirterek yargılanan isimlere son sözlerini sordu.

Emin Çölaşan: “Hakkımızda açılan boş bir davadır aleyhimize ne belge ne tanık vardır. Lafı uzatmadan beraatimi istiyorum.”

Necati Doğru : “Benimle ilgili olarak bilerek ve isteyerek FETÖ'cü örgüte yardım iddiasını kanıtlayacak belge somut olarak yoktur. Din ve allah tüccarı insanlarla bir arada olmamız mümkün değil.”

Gökmen Ulu : “Daha önceden dile getirmiş olduğum savunmaları tekrarlıyorum sayın başkan. Hakkımızda dayanaksız iftiralar çürümüştür. Hukuka aykırı suçlama ile mağdur edildik. Bir an önce adaletin tecelli etmesini, beraatimi istiyorum.”

Metin Yılmaz (Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni) : “Gereken açıklamayı diğer duruşmalarda yaptık. Gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledim. Beraatimi istiyorum. Adalete sığınıyorum.”

Mediha Olgun : “Beraatimi istiyorum. Bu davada olmak beni yordu. Darbeci hiçbir zihniyeti desteklemem mümkün olmaz.”



Yonca Yücekaleli, Sözcü sitesinin Yönetmeni Mustafa Çetin ve Haber Koordinatörü Yücel Arı da “Beraatimi talep ediyorum.” talebinde bulundu.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada, son sözlerin ardından karar için 1 saatlik ara verildi. Ardından da karar açıklandı.

Davanın geçmişi

Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.