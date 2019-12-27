İstifa resti çeken Ersun Yanal'a Ali Koç freni

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Herkes bizimle uğraşırken bir açıklama yapmanı tasvip etmiyorum” deyince Ersun Yanal geri adım attı, yönetim de videolu birlik mesajı verdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde alınan galibiyetin coşkusunu yaşamaya hazırlanıyordu ki, teknik direktör Ersun Yanal’ın beklenmeyen çıkışı sarı-lacivertlilerin hevesini kursağında bıraktı.

''Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı”

Yanal, derbi zaferini yorumlaması umuduyla kendisine uzatılan yayıncı kuruluş mikrofonuna “Birçok mevkiinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı” ifadesiyle seyredenleri şoke etti. Soru almayacağını belirten Yanal “Açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım” dedi.

''Herkes haddini bilecek”

Hoca, maç sonrası Emre ve Comolli’yle birlikte geçtiği basın toplantısında çark ederek “Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek” derken yazılı açıklama yapacağını söyledi.





Ali Koç mani oldu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ersun Yanal’ın açıklamaları aslında, Sivas’ta soyunma odasına inip “Bu takım hocasız da bu kadar puan toplardı” diyen Başkan Ali Koç’a bir göndermeydi. Yanal derbinin ardından geçen dört günlük süreye rağmen yapacağını söylediği açıklamayı bir türlü yapmadı. Buna Ersun Yanal’la bir görüşme yapan Başkan Ali Koç’un mani olduğu öğrenildi.

Birlik beraberlik mesajı

“Herkes bizimle uğraşırken kenetlenmemiz gerekirken herhangi bir açıklama yapmanı tasvip etmiyorum” diyen Başkan Ali Koç’un sözleri üzerine Yanal geri adım attı. Fenerbahçe yönetimi Yanal’ın “En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız ve en güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır” sözlerini öne çıkaran bir video ile birlik mesajı vermeye çalıştı. Şimdilik Samandıra’da sessizlik hâkim ama sadece şimdilik.

Ersun Yanal tartışılıyor

Taraftarın sevgilisi Ersun Yanal için futbolcular aynı duyguları beslemiyor. Oyuncular, antrenman taktiklerini sorguladıkları hocanın kendilerine olan yaklaşımından da memnun değil. Comolli de Yanal’ı yoğun şekilde eleştiriyor. Ancak şu anda herkes susmayı tercih ediyor.