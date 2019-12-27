Elazığ'da deprem oldu! AFAD depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı

ELAZIĞ'dan gelen son dakika haberi depreme ilişkin oldu. Büyüklüğü 4,9 olan bir deprem meydana geldi. Son deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi.

AFAD yaptığı son dakika açıklamasında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.



Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 10:02’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

DHA Muhabiri Mücahit Yolcu ise depremle ilgili şu bilgileri verdi: Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Tunceli'de de şiddetini hissettirdiğini söyleyebiliriz.

Ekiplerin Sivrice ilçesinde araştırma yaptıklarını ve AFAD ekiplerinin bölgeye yönlendirdiğini biliyoruz.

Şu an için can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Birazdan valilikten açıklama yapılacak.