HABER /  GALATASARAY
ADV Yılbaşı indirimleriyle keyfine bak

Fatih Terim'den Mbaye Diagne'ye veto

Galatasaray yönetimi, mali nedenler yüzünden sıcak baksa da teknik direktör Fatih Terim’den, Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne onay çıkmadı.

Süper Lig’in ilk yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray’da tüm gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. 

Milliyet'in aktardığı habere göre; sezon başında Club Brugge’a kiralanan ve Belçika ekibinde kadro dışı kalan Senegalli oyuncu Galatasaray’a dönmek istediğini yönetime iletmişti. Andone’un sakatlığı yüzünden Fatih Terim’den bu transfere yeşil ışık yakması bekleniyordu.

Diagne'ye veto
Ancak tecrübeli çalıştırıcı, disiplinsizliği ve son şampiyonluk kutlamalarına katılmaması nedeniyle futbolcunun üzerini çizdi. Diagne’nin gelmesiyle beraber takım içinde sorunlar yaratabileceği endişesinin yaşandığı bildirildi.



Diagne yerine başka forvet
Bu nedenle Andone’nin lisansının askıya alınacak olmasına karşın Cim-Bom’un devre arasında Diagne yerine başka bir forvet ile anlaşmasının gündemde olduğu belirtildi.

3.5 milyon Euro'ya kiralanmıştı
Club Brugge’ün 3.5 milyon euroya kiraladığı Diagne şu ana kadar 1.5 milyon euro ödemesi ve oyuncuyu geri gönderip 2 milyon euro vermek istememesi de yine sıkıntı yaratmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da obeziteye karşı anneler eğitilecek
2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu işte en düşük ve en yüksek rakam
Yerli otomobille görücüye çıkıyor Fatih Altaylı'dan merak edilen 5 soruya yanıt
Abdulkadir Selvi'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için bomba kulis
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi! Saray’da yaşayanlar...
Muhammed Salah'ın Noel paylaşımına övgü ve tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Yiyeceklerdeki tarım ilaçları nasıl arındırılır sirkeyi unutun!
AGİ maaşa dahil mi 2020 yeni AGİ tablosu detaya dikkat!
Facebook hesabını kapatanlara kötü haber
VAR çağrısı hakemleri isyan ettirdi: Biz de kurtuluruz
Zorunlu deprem sigortası prim tutarları yeniden belirlendi
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2020'de ne gibi değişiklikler bizi bekliyor
Yorumlar