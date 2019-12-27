Fatih Terim'den Mbaye Diagne'ye veto

Galatasaray yönetimi, mali nedenler yüzünden sıcak baksa da teknik direktör Fatih Terim’den, Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne onay çıkmadı.

Süper Lig’in ilk yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray’da tüm gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Milliyet'in aktardığı habere göre; sezon başında Club Brugge’a kiralanan ve Belçika ekibinde kadro dışı kalan Senegalli oyuncu Galatasaray’a dönmek istediğini yönetime iletmişti. Andone’un sakatlığı yüzünden Fatih Terim’den bu transfere yeşil ışık yakması bekleniyordu.

Diagne'ye veto

Ancak tecrübeli çalıştırıcı, disiplinsizliği ve son şampiyonluk kutlamalarına katılmaması nedeniyle futbolcunun üzerini çizdi. Diagne’nin gelmesiyle beraber takım içinde sorunlar yaratabileceği endişesinin yaşandığı bildirildi.





Diagne yerine başka forvet

Bu nedenle Andone’nin lisansının askıya alınacak olmasına karşın Cim-Bom’un devre arasında Diagne yerine başka bir forvet ile anlaşmasının gündemde olduğu belirtildi.

3.5 milyon Euro'ya kiralanmıştı

Club Brugge’ün 3.5 milyon euroya kiraladığı Diagne şu ana kadar 1.5 milyon euro ödemesi ve oyuncuyu geri gönderip 2 milyon euro vermek istememesi de yine sıkıntı yaratmıştı.