Abdulkadir Selvi'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için bomba kulis

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bomba bir iddiada bulundu. Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun muhalefet sözcüsü gibi konuştuğunu ve hedefinin 2023'te aday olmak olduğunu iddia etti. Selvi Abdullah Gül'ü de uyardı.

"2023 seçimlerine dönük projeleri olanlar, dünden itibaren 'Ekrem İmamoğlu muhalefetin sözcüsü' ya da 'İmamoğlu muhalefetin liderliğini yapıyor' söylemini piyasaya sürmeye başladılar" diyen Selvi, İmamoğlu'nun da 'Bu durumdan hoşlanarak muhalefet dozunu yükselttiğini öne sürdü. Selvi, İmamoğlu ile ilgili olarak ayrıca "Hedef, 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olmak" dedi. Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Abdullah Gül'e aman dikkat

"Hatırlar mısınız, bir süre önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönüp 'Bomba kulislerim var' demiş, sonunu da 'Ekrem İmamoğlu, aman dikkat' diye bitirmiştim. Ayrıntılarını daha sonra yazacağım. İmamoğlu bu role soyunurken, Ankara’da başka bir isim konuşuluyor. Bir anlamda hesaplar karışıyor. O yüzden bu kez de 'Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'e aman dikkat' diyorum.

Erdoğan’ın hamlelerini görmeden kimse hesap yapmasın derim

Bir şey daha diyorum. 2023 sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hamlelerini henüz yapmadı. Erdoğan’ın hamlelerini görmeden kimse hesap yapmasın derim."

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