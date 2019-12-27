Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim'in direksiyonuna geçti
TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından paylaştığı "Devrim mühendislerine saygıyla…" notunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in direksiyonuna geçti.
TÜRKİYE'nin teknoloji harikası elektrikli yerli otomobili görücüye çıktığı şu saatlerde Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobili tanıtmadan önce Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi olan ve acı hatırası zihinlerimizde yer alan 'Devrim'in direksiyonuna geçti.
58 yıl önce yarıda kalan hayaller bugün gerçek oluyor.
Bu rüya gerçek olurken yarım kalan rüya 'Devrim'de bu ana tanıklık ediyor. Devrim'im mühendisi Kemalettin Vardar'ın ölmeden önce söylediği sözler acı acı hatırlanıyor.
Ölmeden önce verdiği röportajında Kemalettin Vardar, hem o gün hem de bugün yapılan projeye karşı çıkanları anlatıyor. Vardar, "Biz vatan hainleri olduk. O gün çektiklerimizi görseydiniz daha iyi anlayacaktınız." diyor.
Bugün hayalleri gerçek yapan TOGG grubuda 'Devrim'in mühendislerini saygı ile anıyor.