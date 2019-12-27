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GÜNCEL

Yerli otomobilinin tanıtımında 'Devrim' de vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1961 yılında üretilen Devrim'in direksiyonuna geçerek poz verdi.

60 yıl sonra gelen yerli otomobilin tanıtım gününde, Devrim de sergilendi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim, 1961 yılında yapılmıştı.

Zaman geçse de nesiller değişse de yerli otomobili istemeyenler hep vardı.

DEVRİM'İN MÜHENDİSİ O GÜNLERİ ANLATTI

Devrim otomobilinin mühendisi Kemalettin Vardar'ın ölmeden önceki röportajı ortaya çıktı. Kemalettin Vardar, hem o gün hem de bugün yapılan projeye karşı çıkanları anlatıyor. Vardar, "Biz vatan hainleri olduk. O gün çektiklerimizi görseydiniz daha iyi anlayacaktınız." dedi.

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