İstanbul'da geminin çarpma anı kamerada

İSTANBUL Boğazı'nda Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı kargo gemisi kaza yaptı. Sarıyer'de dümeni kilitlenen gemi, Rumeli Hisarı'nda sahile çarptı.

Kazada can kaybı yok

Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana gelince kıyıya çarptı. Kaza Aşiyan Mezarlığı'nın önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yok.