Asgari Ücret zammı açıklandı Levent Kırca'nın zam videosu dillerde

2020 yılı asgari ücret zammı yüzde 15.3 olarak belirlendi. Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı geçen yılın hayli altında kalınca eleştiri aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise usta tiyatrocu Levent Kırca'nın, Olacak O Kadar programında yaptığı zam skeci gündeme oturdu. Skeç, sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu oldu.