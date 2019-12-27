Asgari Ücret zammı açıklandı Levent Kırca'nın zam videosu dillerde
Asgari ücrete bu yıl yapılan zam oranı düşük kalınca Levent Kırca'nın ünlü zam parodisi gündeme oturdu. Haluk Bilginer de twitter hesabından meşhur skeci paylaşarak asgari ücreti etiketleyip 'Üstatlara saygı kuşağı.. Sanattan siz eksildiniz de, anlattığınız şeyler pek eksilmedi.' diye yazdı.
2020 yılı asgari ücret zammı yüzde 15.3 olarak belirlendi. Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olacak.
Asgari ücrete gelen zam oranı geçen yılın hayli altında kalınca eleştiri aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise usta tiyatrocu Levent Kırca'nın, Olacak O Kadar programında yaptığı zam skeci gündeme oturdu. Skeç, sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu oldu.