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Zeytinburnu açıkları, gemi yoğunluğundan limana döndü

Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışmalar sürerken, İstanbul Boğazından geçiş için bekleyen gemilerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Zeytinburnu açıklarında bazıları hacizli olan gemilerin bazıları da İstanbul Boğazından geçiş için sıra bekliyor. Gemilerin oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Zeytinburnu açıklarında bekleyen gemilerden “Bereket” isimli kuru yük gemisi 2017 yılında batmıştı. Uzun süre batık halde kalan gemi söküm işlemleri için de dev vinç kuruldu. Batık halde bekleyen gemiden çevreye mazot ve yağ tabakası yayıldı. Geminin söküm işlemleri 2 yıl sürdü.

Kanal İstanbul’un yapılması ile Zeytinburnu açıklarında bekleyen gemilerin geçişinin sağlanması bekleniyor. Ekim 2018 yılında ise Zeytinburnu açıklarında Liberya bayraklı TK Rotterdam isimli kargo gemisi ve Panama bayraklı Bosphorus King gemisi demirli beklerken birbirlerine çarpmışlardı. Geçiş için bekleyen gemilere teknelerle ulaşım sağlanarak gıda ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Bekleyen gemiler çevre için de büyük tehdit oluşturuyor.

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