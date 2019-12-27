Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti

Lille'in geçen hafta sonu Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı.

''İnşallah Euro 2020'ye yetişirim''

Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlerime iyi bakın"

Milli futbolcu, alt yapıdaki oyuncuları kastederek, "Kardeşlerime iyi bakın." şeklinde de konuştu.