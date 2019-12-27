Kazakistan'da 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
Kazakistan’ın Almatı kentinde içerisinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Olayda ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.
9 kişi hayatını kaybetti
Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.