DÜNYA

Kazakistan'da 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Kazakistan’ın Almatı kentinde içerisinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Olayda ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.

9 kişi hayatını kaybetti

Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.

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