POLİTİKA

Asgari ücret 2020 ne kadar Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

2020 Asgari Ücreti zam oranı son dakika kararıyla belli oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ne kadar sorusu da yanıt buldu. Toplantı bitiminde bakan 2020 asgari ücret zammını son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Selçuk, 2020 asgari ücreti brüt 2943 lira , net 2320 TL olarak açıkladı.

2020 asgari ücret ve AGİ nihayet belli oldu. Yeni asgarin ücretin tespit edildiği son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı.Toplantı bitiminde 7 milyon insanın beklediği haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamasıyla duyurdu. Yeni asgari ücretle birlikte AGİ ödeme tablosu da açıklandı. 

2020'de AGİ ne kadar olacak? 

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL, yüzde 20 olursa 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek. 

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